Beşiktaş'ın derbi 11'inde kimler olacak?

Beşiktaş’ta Galatasaray maçının 11'i şekillenmeye başladı. Sakatlıkları devam eden Tayyip Talha, Dele Alli ve Rachid Ghezzal dev derbide forma giyemeyecek.

Teknik direktör Şenol Güneş, sağ bek haricindeki diğer bölgeler için kararını verdi.

Kalede son haftaların forma ismi Mert Günok olacak. Savunmanın solunda Masuaku, sol stoperde Colley, sağ stoperde ise Romain Saiss’in oynaması bekleniyor. Güneş, sağ bek için ise henüz kararını vermedi.

Rosier bir adım önde

Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz hafta 11’de oynayan ve beğeni kazanan Valentin Rosier ile hastalığını atlatan Onur Bulut arasındaki seçimi son taktik antrenmanda yapacak. Rosier’in bir adım önde olduğu gelen haberler arasında.

Savunmanın önünde Amir Hadziahmetovic ve Salih Uçan forma giyecek. Orta sahanın merkezinde ise Gedson Fernandez derbiye 11’de başlayacak.

Şenol Güneş’in en güvendiği bölge ise hücum hattı... Sol kanatta takımın en golcüsü Cenk Tosun, sağda ise son haftaların en başarılı ismi Nathan Redmond forma giyecek.

İleri uçta ise Vincent Aboubakar takımın gol yükünü çekmeye çalışacak.