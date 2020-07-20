Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Maçın zor olacağını söyledim, ikinci gol şansı geldi ama ikinci golü bulamadık. Maç devam ederken diğer taraftan bizim maçın durmasından dolayı diğer maçın sonucu geldi. Maç devam ederken şampiyonluğu ilan etmiş olduk. Saha içinde son 20 dakikalık bölümde daha sakin kalmamızı sağladı. Sezon başından beri fedakarca çalışan en başta oyuncularımızı, kendi ekibimi, personelimizi, tesisimizdeki çalışanları, başkanımızı, yönetim kurulumuzu tebrik ediyorum, bizim için önemli fedakarlıklar yaptılar. Mutlu olmamızı sağladılar."

Buruk, basın toplantısında, takımın önceki teknik direktörü Abdullah Avcı ile turuncu-lacivertli takıma emek veren oyuncular Emre Belözoğlu, Napoleoni, Mossoro ve diğer isimlere de teşekkür etti.

Okan Buruk son olarak hedeflerinin Avrupa'da da başarı olduğunu sözlerine ekledi.

Okan Buruk'un basın toplantısı sırasında tüm futbolcular toplantı odasına girerek Okan Buruk ile şampiyonluğu kutladı. Buruk, kutlama sonrasında basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehmet Topal: Hak ettiğimiz bir şampiyonluğu aldığımızı düşünüyorum

Süper Lig'i, bitime 1 hafta kala zirvede tamamlamayı garantileyen Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Mehmet Topal, hak ettikleri bir şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi.

34 yaşındaki futbolcu, ligin 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ettikleri müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Hayatımın en güzel günlerinden biri diyebilirim. Rekorlar önemli değil. Önemli olan bu takımın şampiyon olmasıydı. Tesisteki çalışanlarımız, başkanımız, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımız o kadar inanmıştık ki. O inancımızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu şampiyonluk, bütün Medipol Başakşehir camiasına ve taraftarlarına armağan olsun. Hak ettiğimiz bir şampiyonluğu aldığımızı düşünüyorum."

Bu sezon çok mücadele ettiklerini vurgulayan Mehmet Topal, "Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir sezon geçirdik. UEFA Avrupa Ligi'nde de en iyi yere kadar gitmek istiyoruz. Aileme, eşime, oğluma ve yakınlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. En zor günlerimde onlar yanımdaydı. Destekleri hep arkamdaydı." diye konuştu.

Son olarak, şampiyonluk mücadelesi verdikleri Trabzonspor ile diğer takımları tebrik eden deneyimli oyuncu, kümede kalma mücadelesi veren ekiplere de başarı dileğinde bulundu.