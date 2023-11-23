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Spor
TRT SPOR 23.11.2023 14:00

Okan Buruk kadroda değişiklik yapacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Corendon Alanyaspor maçında görev vereceği 11'i netleştirmeye çalışıyor. Sarı kırmızılılarda bazı mevkilerde değişiklik yapılması bekleniyor.

Okan Buruk kadroda değişiklik yapacak

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya çıkaracağı 11'i belirmeye çalışıyor. Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.

Deneyimli teknik adam savunma hattını da bozmayacak. Stoperde Abdülkerim Bardakcı ile Davinson Sanchez görev yapacak. Sağ bekte Sacha Boey, solda ise Angelino görev alacak.

Okan Buruk, orta sahada Lucas Torreira'nın yanında kimi oynatacağına ise henüz karar vermedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, antrenman performansından memnun olduğu Tanguy Ndombele'ye 11'de yer verebileceği belirtiliyor. Kaan Ayhan da o mevkideki bir diğer alternatif.

Ndombele 11'de başlarsa Zaha'nın yerine Barış Alper şans bulabilecek. Bu durumda Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattaki yerine dönecek.

Teknik direktör Okan Buruk, forvet arkasında Hakim Ziyech ve Dries Mertens arasında tercih yapacak.

İleri uçtaysa Mauro Icardi forma giyecek. Arjantinli futbolcu son antrenmanlarda ağrı hissetmesi durumunda yine iğneyle sahaya çıkacak.

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