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Spor
TRT SPOR 23.11.2023 13:55

Beşiktaş'ta Omar Colley sevinci

Beşiktaş'ta Omar Colley geri dönüyor. Sakatlığını atlatan Gambiyalı stoperin, Yılport Samsunspor maçına 11'de başlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Omar Colley sevinci
[Fotoğraf: AA arşiv]

Beşiktaş’ta Omar Colley formasına kavuşuyor. Deneyimli stoperin Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Yılport Samsunspor maçına 11’de başlaması bekleniyor.

31 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle ligde 3, Avrupa'da 1 olmak üzere son 4 karşılaşmada formasından uzak kalmıştı.

Milli takım maçları nedeniyle lige verilen arada da fizik olarak hazır hale gelen Colley, Gambiya forması ile Burundi karşısında 90 dakika görev yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da Yılport Samsunspor maçına Omar Colley ile başlayacak.

Colley, bu sezon lig ve Avrupa'da siyah beyazlı formayla 15 maça çıktı. Deneyimli stoper bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşadı.

Ghezzal bireysel çalıştı

Beşiktaş’ta Ghezzal da bireysel çalışmalara başladı. Son oynanan Rams Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cezayirli futbolcunun birkaç gün içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Deneyimli oyuncunun Samsun kafilesinde olması zor görünüyor. Ghezzal'ın MKE Ankaragücü karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.

Samsunspor maçının hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kalede yapılan taktik maçıyla sona erdi. Beşiktaş hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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