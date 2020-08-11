Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da
Galatasaray, 24 yaşındaki forvet oyuncu Oğulcan Çağlayan'ı transfer ettiğini açıkladı.
Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da. Sarı-kırmızılılar, Çağlayan'ın transferini kendi sesiyle "Türkiyenin ilk ve dört yıldızlı takımı merhaba" ile duyurdu.
August 11, 2020
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 16:18
Son Haberler
- 16:25
- 16:15
- 16:20
- 16:10
- 16:06
Sıradaki Haber
Antalyaspor'da Charles Silva ile yollar ayrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz