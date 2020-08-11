Haber Giriş: Kaynak: AA
Alexandru Maxim 2 yıl daha Gaziantep'te
Gaziantep Futbol Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Maxim ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Maxim'in kırmızı-siyahlı kulüpte forma giydiği süre boyunca hem karakteri hem de üst düzey yeteneğiyle adından söz ettirmeyi başardığı ifade edildi.
Rumen oyuncunun 2 yıl daha Gaziantep ekibinin başarısı için ter dökeceği aktarılarak, "Oyuncumuz Alexandru Maxim'e bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Gaziantep ekibinin, Rumen oyuncunun bonservisini Almanya'nın Mainz 05 takımından aldığı öğrenildi.
TRANSFER | ALEXANDRU MAXIM İKİ YIL DAHA GAZİANTEPLİ! #ONsuzOlmaz— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 11, 2020
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Etiketler: Gaziantep Futbol Kulübü Alexandru MaximSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 16:02
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