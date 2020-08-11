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Antalyaspor'da Charles Silva ile yollar ayrıldı
Fraport TAV Antalyaspor'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Charles Silva ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "4,5 yıl boyunca formamızı Süper Lig'de 105 maçta 7 bin 806 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Charles Silva." ifadelerine yer verildi.
4,5 yıl boyunca, armamızı taşıyan kutsal formamızı Süper Lig'de 105 maç ve 7 bin 806 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Charles Silva#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/IjOl363M1w— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 11, 2020
Etiketler: Fraport TAV Antalyaspor Charles SilvaSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 16:11
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