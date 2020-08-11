Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "4,5 yıl boyunca formamızı Süper Lig'de 105 maçta 7 bin 806 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Charles Silva." ifadelerine yer verildi.

4,5 yıl boyunca, armamızı taşıyan kutsal formamızı Süper Lig'de 105 maç ve 7 bin 806 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Charles Silva#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/IjOl363M1w — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 11, 2020