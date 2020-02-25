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OGM Ormanspor Fransa deplasmanında
[Fotoğraf: AA]
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında 26 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Fransa temsilcisi Basket Landes ile karşılaşacak.
Fransa'nın Landes kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Ankara'da yapılan ilk maçı Fransa temsilcisi 82-79 kazanmıştı.
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