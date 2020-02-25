Karşılaşmaya art arda 3 üç sayılık basketle başlayan İsveç, ilk 5 dakikayı 9-7 önde geçti. Melih Mahmutoğlu'nun 7. dakikadaki dış atışıyla ilk kez öne geçen (12-13) Türkiye, ilk çeyreği 20-18 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna 6-0'lık seriyle başlayan İsveç, 12. dakikada 24-20 öne geçti. Ev sahibi ekip, Hakanson'un üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle soyunma odasına 47-38 önde gitti.

Uzun mesafe şutlardaki başarısını sürdüren ve 3. periyodun bitimine 4,5 dakika kala farkı 15 sayıya (60-45) çıkaran İsveç, son 10 dakikaya da 67-55'lik skor avantajıyla girdi.

Türkiye, rakip sahada baskı yaparak başladığı son çeyreğin ilk 2,5 dakikasında farkı 6 sayıya (69-63) indirdi. Fakat İsveç, hücum ribauntları sonrası bulduğu ikinci şans sayıları ve Türkiye'nin yaptığı basit top kayıpları sayesinde mücadeleyi 87-80 kazandı.

12 dev adam ilk kez İsveç'e yenildi

Cuma günü Ankara'da oynanan maçta Hollanda'ya mağlup olan 12 Dev Adam, tarihinde ilk kez İsveç'e yenildi. Türkiye ile İsveç, 1955 yılından bu yana Avrupa şampiyonalarında 5 kez karşı karşıya gelmiş, ay-yıldızlı takım bu maçların tamamında salondan galibiyetle ayrılmıştı.