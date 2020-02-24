Lacivert-beyazlı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçının ikinci yarısında tribünde rahatsızlanan ve kalp krizi şüphesiyle Beyoğlu'ndaki İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin, hayatını kaybetti.

[Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin - Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, eski sportif direktörleri Nursal Bilgin'in vefatı nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Bilgin'in bir dönem görev yaptığı Kasımpaşa Futbol Takımı, maçın ardından hastaneye geldi.

Eski Kasımpaşalı futbolcular Veysel Sarı ve Karim Hafez de hastaneye gelenler arasında yer aldı.

Kasımpaşalı futbolcular ve idareciler, Bilgin ailesine taziyede bulunduktan sonra hastaneden ayrıldı.