Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), erkeklerde yeni haftanın klasmanını açıkladı. Avustralya Açık dahil bu sezon teklerde iki turnuva kazanan Djokovic, 6,980 puanla liderliğini sürdürdü.

Elde ettiği 22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu Rafael Nadal ile paylaşan Djokovic, dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını 378'e yükseltti.

İspanyol raket Nadal ise 3,315 puanla ATP sıralamasında 8. sıraya gerilerken, 2017'den itibaren son 6 yıldaki en düşük sırada yer aldı.

35 yaşındaki Djokovic böylece tenis oynadığı 1982-1999 yılları arasında 377 hafta boyunca kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Graf'a ait rekoru kırdı.

Dünya 1 numarası unvanını en uzun süre taşıyan tenisçiler listesinde Djokovic'i, Graf (377), Martina Navratilova (332 hafta), Serena Williams (319), Roger Federer (310) takip ediyor.

Erkekler dünya sıralaması 1973'ten bu yana ATP, kadınlar dünya sıralaması ise 1975'ten beri Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirleniyor.