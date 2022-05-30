Avrupa futboluna bir dönem damgasını vuran ama yaşadığı sıkıntılar sonrası 1999 yılında alt lige lige düşen Nottingham Forest, 23 yıl sonra tekrar Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

İngiltere liglerindeki başarıları dışında, 1978-79 ve 1979-80 sezonlarında 2 kez UEFA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile 1979-80 sezonundaki UEFA Süper Kupası'nı kazanan Nottingham Forest, 1976-77 sezonunda İngiltere'de 1. Lig'e çıkmayı başardıktan sonra ertesi sezon ender görülen bir başarıya imza atarak İngiltere Ligi'nde şampiyon olmasıyla futbol kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Avrupa kupalarındaki başarıları

"Kırmızılar", 1978-79 sezonunda İsveç takımı Malmö’yü final maçında mağlup ederek Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasını kazanmıştı.

Forest 1979-80 sezonunda da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçında Alman takımı Hamburg’u 1-0 mağlup ederek "Avrupa şampiyonu" unvanını korumuştu.

Nottingham Forest, Barcelona'ya karşı mücadele ettiği 1979-80 sezonundaki UEFA Süper Kupası'nı da müzesine taşıma başarısını göstermişti.

İngiliz ligindeki başarıları

Avrupa'daki başarılarıyla birlikte İngiltere Ligi'nde 1977-78 sezonunda şampiyon olan Nottingham Forest, 2 kez Federasyon Kupası şampiyonluğu, 4 kez İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu ve 1 kez de İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Tekrar Premier Lig'de

Nottingham şehrinin köklü kulübü olan Forest, 1865’de kuruldu. 1992 yılında kurulan Premier Lig'in kurucu üyelerinden biri de olan Nottingham Forest, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek.

İngiltere Championship (2. lig) play-off finalinde dün oynayan maçta Huddersfield Town'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, Premier Lig'e yükselmişti.

Nottingham Forest bu sezon Fulham ve Bournemouth'un ardından üst lige çıkmayı başaran son takım oldu.