Türkiye Motorsiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ralli Kupası’nın (Tout Terrain Rally Cup) ilk ayağı 21-29 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’da yapıldı.

Milli sporcu Serkan Özdemir yaklaşık 1.700 kilometre süren rallide FIM6 sınıfını birincilikle tamamlarken, Avrupa genel klasmanında 8. sırada yer aldı.

Kupada mücadele eden Gökçen Kabaş, FIM3 kategorisini 7'inci tamamladı.

Hellas Rallisi’nde ise M1 sınıfında Serkan Tekdurmaz 1'inci, Özgür Takmaz 6'ncı, Hanzade Yıldız 10'uncu, M4 sınıfında Koray Özkaplan 10'uncu, Soner Büyükkınacı 24'üncü, M2 sınıfında And Tüfekçi 15'inci, M3 sınıfında Serhat Erkişi 85'inci oldu.

Deniz Öncü 15'inci sırayı aldı

Milli sporcu Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech3) bu hafta sonu FIM Dünya Moto3 Şampiyonası’nın İtalya ayağında mücadele etti.

5,2 km uzunluğa sahip Mugello pistinde düzenlenen yarışta genç sporcu, rakibinin teması sonucu düşmekten kurtulamadı.

Yarışa tekrar geri dönen Öncü, mücadeleyi 15'inci bitirdi.

"Pole pozisyonundan başladığımız yarış için Mugello'da büyük umutlarımız vardı. İyi bir sonuç almak için çok motiveydim. Yarışa da iyi bir başlangıç ​​yaptım. Motosiklette iyi hissediyordum ve iyi de bir ritmim vardı. Ama ne yazık ki başka bir sürücü bana çarptı. Motosiklete geri dönmeyi başardım ama yarışı 15. pozisyonda bitirdim. Kızgınım, çünkü çok iyi bir sonuç alabilirdim. Gelecek hafta Barselona'da daha iyisini yapmaya çalışacağız."

Motokroscular Bosna Hersek’te

Balkan Motokros Şampiyonası’nın üçüncü ayağı Bosna Hersek’te düzenlendi.

Kresevo şehrinde yer alan Gajice MX Pisti’nde (1.650 mt) yapılan Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Şampiyonası’nda 65cc sınıfında Efe Okur 5'inci, Hasan Hüseyin Baş 8'inci, Berkay Sarıay 11'inci, MX sınıfında Şakir Şenkalaycı 6'ıncı, Eray Esentürk 8'inci, MX2 sınıfında Batuhan Demiryol 11'inci ve Yiğit Ali Selek 23'üncü sırada yer aldı.

Turgut Durukan İtalya'da yarıştı

Turgut Durukan, Güney ve Orta Avrupa bölgelerinin uluslararası motosiklet yarış serisi olan Uluslararası Alpe Adria Şampiyonası’nın ikinci ayağına İtalya’da çıktı.

Cremona Pisti’ndeki Alpe Adria Şampiyonası’nda kaza yaşamasına rağmen Turgut Durukan, 4'üncü olurken, Çekya Şampiyonası’nı ise 2'inci tamamladı.