Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
N'Koudou Borussia Dortmund maçında oynayamayacak
Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou'nun, sakatlığı nedeniyle bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak Borussia Dortmund maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, N'Koudou, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül'de oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sağ ayak bileğine darbe aldımıştı.
Bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması tespit edilen ve tedavisine devam edilen Fransız futbolcunun ağrılarının sürmesi nedeniyle bu akşam Almanya temsilcisiyle oynanacak müsabakada forma giyemeyeceği duyuruldu.
Etiketler: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi
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