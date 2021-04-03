Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nisanur, genç kadınlar kılıç kategorisinde piste çıktı.

Milli sporcu, Bulgar Emma Neikova’yı 15-6, Fransız Mathilde Mouroux’u 15-10, Mısırlı Sara Shouman’ı 15-5 ve Özbek sporcu Zaynab Dayıbekova’yı 15-13 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Rus sporcu Dariya Drozd’u da 15-13 mağlup eden Nisanur, finalde Güney Koreli Hayoung Jeon'a 15-14 yenilerek dünya ikincisi oldu.

Öte yandan şampiyonada bugün piste çıkan Deniz Selin Ünlüdağ 11'inci, Muhammed Furkan Kalender 18'inci, Aylin Çakır 26'ıncı, Ahmet Turgut Taflan 28'inci, Tolga Aslan 46'ıncı, Maya Kerkeser 64'üncü, Murat Sarp Aşık ise 78'inciliği elde etti.