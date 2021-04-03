Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli halterci Melisa Güneş'ten 3 madalya
[Fotoğraf: AA]
Milli halterci Melisa Güneş, Avrupa Halter Şampiyonası’nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Kadınlar 45 kiloda mücadele eden Melisa Güneş, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde podyuma çıktı.
Milli sporcu, koparmada 68 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.
Melisa Güneş, silkmede 83, toplamda ise 151 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
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