Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi Nilüfer Belediyespor'da oyuncular ile teknik ekip, sağlık kontrolünden geçirildi. Burada rutin işlemlerinin yanı sıra tüm ekibe Covid-19 testi de uygulandı.

Sağlık kontrolleri sonrası yeni sezonun hazırlıkları sürerken, bir oyuncuda Covid-19 belirtileri görülmesinin ardından tüm takım tekrar teste girdi. Yapılan testler sonucunda, 4 oyuncu ve bir yardımcı antrenörde Covid-19 tespit edildi.

Bunun üzerine tüm takım Üçevler Spor Tesisleri'nde karantinaya alındı. Sürekli sağlık ekiplerinin kontrolü altında izolasyon sürecine giren takımın, tesiste tek kişilik odalarda dışarıyla hiçbir temas olmayacak şekilde karantinasını sürdürdüğü bildirildi.