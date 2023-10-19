Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 19.10.2023 00:04

Neymar sahalardan uzun süre uzak kalacak

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.

Neymar sahalardan uzun süre uzak kalacak
[Fotograf: AA]

FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın deplasmanda Uruguay'a 2-0 yenildiği maç sırasında sakatlanan ve sahayı gözyaşları içinde terk eden Neymar'ın sağlık durumu belli oldu.

Kulübü Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'den yapılan açıklamada, sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünde yırtık tespit edilen 31 yaşındaki oyuncunun ameliyat edileceği ve sahalardan uzun süre uzak kalacağı belirtildi.

Sezon başında 90 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Paris Saint-Germain'den (PSG) Arabistan temsilcisine transfer olan Neymar, yeni takımında 5 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Sıradaki Haber
Yıldız futbolcu Salah'tan Gazze için destek çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:17
Batı Şeria'da 2 Filistinli daha öldürüldü
01:14
Avrasya Tüneli geçici olarak trafiğe kapatıldı
00:41
Bakan Fidan'ın Arjantinli mevkidaşıyla Filistin diplomasisi
00:38
Özdemir Bayraktar'ın ismi konferans salonuna verildi
00:48
ABD Büyükelçisi Taylor BM'de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını döndü
00:40
Biden: İnsani yardım taşıyan tırlar cuma gününden itibaren Gazze Şeridi'ne girmeye başlayabilir
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
FOTO FOKUS
ABD Büyükelçisi Taylor BM'de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını döndü
ABD Büyükelçisi Taylor BM'de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ