Newcastle United'ın, yükselişi sürüyor. İngiliz ekibi, Premier Lig'de oynadığı son 8 maçı kaybetmedi.

6 kez kazanan siyah beyazlılar, 2 de beraberlik alarak 20 puan toplamayı başardı. Son 8 maçında 13 gol bulan Eddie Howe'un öğrencileri, kalesinde ise 5 gol gördü.

Ligin 19.haftasında 19. sırada bulunan Newcastle, aldığı 20 puanla on dördüncülüğe yükselerek rahat bir nefes aldı.

Ekim 2021'de yüzde 80'lik hissesi Suudi konsorsiyum tarafından satın alınan kulüp, devre arası transferleriyle birlikte iyi bir çıkış yakalamış oldu.

Teknik direktör Eddie Howe, ara transferde kadrosuna kattığı Bruno Guimaraes, Chris Wood, Kieran Trippier, Dan Burn ve Matt Targett'dan verim almayı başardı.

Özellikle de sağ bek için transfer edilen Tripper'in 4 maçta 2 kez ağları sarsması dikkat çekti. Siyah beyazlılar, pazar günü deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.