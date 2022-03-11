Fenerbahçe'de sevindirici gelişme. Antrenmanlarda yer alan Filip Novak ve Luiz Gustavo, teknik direktör İsmail Kartal'ın kararını bekliyor.

Ligde son olarak 22 Ocak’ta sarı lacivertli formayı giyen Novak, yaklaşık bir buçuk ay süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı.

Son iki idmanda daha denenecek olan Çek oyuncu, istekli haliyle teknik heyetten tam not aldı. Alternatif sol beki olmayan Fenerbahçe'de, Novak'ın yokluğunda Ferdi ve Szalai oynamıştı.

Arka arkaya iki kez sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Luiz Gustavo da antrenmanlarda takımla çalışıyor.

Bu sezon bekleneni veremeyen Brezilyalı orta sahanın, forma giydiği taktirde ortaya koyacağı performansı ise merakla bekleniyor.

Novak ve Gustavo'nun, Aytemiz Alanyaspor kafilesinde yer alıp almayacağı son antrenmanda belli olacak. İki oyuncunun riske edilmemesi halinde, bir sonraki hafta oynanacak olan Konyaspor maçına yetişmelerine kesin gözüyle bakılıyor.

Valencia antrenmanlarda denenecek, Ferdi'nin tedavisi sürüyor

Tedavisi tamamlanan bir diğer oyuncu Enner Valencia'nın da yakın zamanda takıma dönmesi bekleniyor. Antrenmanlarda şans verilecek Ekvadorlu oyuncu, hazır olduğu taktirde Alanya kafilesinde yer alabilecek.

Sarı lacivertlilerde ayrıca sakatlığı devam eden Ferdi Kadıoğlu’nun tedavisi ise sürüyor.