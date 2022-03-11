UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dün Barcelona ile deplasmanda karşılaşan ve 0-0'lık sonucun ardından İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kente dönemeyerek rotayı İzmir'e çeviren Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Beşiktaş maçının ertelenmesi için talepte bulundu.

Emre Kocadağ: Bu konuda tavrımız net maçımızı oynayacağız

Beşiktaş Kulübü'nün asbaşkanı Emre Kocadağ, bu iddialarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Kocadağ, siyah-beyazlı takımın hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.

"Takımımız şu anda Vodafone Park'ta Galatasaray maçının antrenmanını yapıyor. Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok. Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti veya maçın oynanmasına engel hava şartı olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız. Bu konuda tavrımız net."