Erzurum Valisi Okay Memiş, turizmde önceki yıllarda olmadığı kadar iyi sezon yaşandığını söyledi.

Memiş, Palandöken Kayak Merkezi'nde her geçen yıl daha fazla taleple karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

"Bu bize şunu gösteriyor. Bir, insanlar Erzurum'a geldiklerinde mutlu oluyor; iki, gelen bir daha geliyor; üç, talep artıyor. Demek ki biz kış turizminde iyiye doğru giden kentiz."

Erzurum'un dünyada 2 bin rakıma kurulmuş ender büyük şehirlerden olduğunu, turistlerin havalimanına indikten 10 dakika sonra ulaştıkları Palandöken'de kayak yapabildiğini anlatan Memiş, dünyada bunun örneğinin bulunmadığını vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Yeni otel yapımının yanı sıra mevcut oteller de standardını yükseltiyor

Memiş, turizmde konaklamanın önemine dikkat çekti.

"Bizim dağ otellerimiz aynı zamanda şehir oteli. Şehir zaten dağla bitişik. Bu müthiş bir avantaj. Onun için dağ otellerindeki hizmet kalitemiz epeyce yüksek. Bunu çok önemsiyoruz. Bu sene dağdaki oteller kendilerini revize etmeye başladı, her otel en az 30 milyon liralık harcama yaparak kendilerini yeniliyor. 4 yıldızlı otellerimiz 5 yıldıza dönüşüyor. Mevcut oteller standartlarını yükseltiyor. Bu daha kaliteli hizmet demek. Ayrıca yeni bir 4 yıldızlı otel faaliyete geçti. Dünya çapında bilinen 5 yıldızlı oteller zincirinin şubesi Erzurum'da yapıldı, bu ay itibarıyla faaliyete geçecek. Yine dünya çapında meşhur bir grup, bir 5 yıldızlı otel yapımı için yer satın almıştı, Palandöken Dağı'nda bu otelin yapımına başlayacaklar."

Memiş, kent merkezi ve Palandöken'deki oteller bölgesinde yer alan tesislerdeki yenileme çalışmalarına işaret etti.

"Burada yaklaşık 2 bin yatak kapasitesini yeni yapılan otellerin hizmete girmesiyle neredeyse 1 yılda 3 bine çıkarıyoruz. Bu istihdam, turizm hizmetleri standardının yükselmesi, esnafın ve Erzurumluların bu işten ekonomik yönden kazanması demektir. Allah'a şükür iyiye gidiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'deki bir numaralı kış sporları merkeziyiz"

Erzurum'da 2011'de düzenlenen Kış Olimpiyatları için yapılan tesislerin Kovid-19 salgını sürecinde çok yoğun kullanılamadığını, bundan sonra çok yoğun şekilde kullanılacağını belirten Memiş, "Türkiye'deki bir numaralı kış sporları merkeziyiz." şeklinde konuştu.

"Saat 08.00'da aç saat 17.00'da kapat değil saat 24.00'e kadar bütün tesislerimiz açık olacak. Havuzlarımız, curling salonumuz, buz pateni pistlerimiz... Bunu ileride göreceksiniz." ifadesini kullanan Memiş, bütün federasyonları Erzurum'da etkinlik yapmaya davet etti.

Memiş, kış turizmi kadar spor tesislerin de kentin ekonomisine katkı yapmasının önemine işaret etti.

"Hem yazın hem de kışın uluslararası ve ulusal organizasyonları yapabileceğimiz bir Erzurum var. FIFA standartlarında 20 futbol sahası var. Biz hem sporda hem turizmde 12 ay boyunca misafirlerini bekleyen ve buna hazır olan kentiz. Kayak özel bir spor, herhangi bir yaralanma ve kazaya karşı ekiplerin anında müdahale etmesi çok önemli. Bu anlamda da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma timleri, polisimiz, Büyükşehir Belediyemize ait ekipler 24 saat hazırlar ve anında olaylara müdahale ediyorlar."

[Fotoğraf: AA]

"Konaklı ve Palandöken'in birleştirilmesi rüya projemiz"

Memiş, kentin kış turizminde her geçen gün iyiye gittiğini vurguladı.

"Geçtiğimiz yıllarda kayak merkezlerinde 1 milyon turisti hedeflemiştik, şu an 1,5 milyona doğru gidiyoruz. Bu rakam her yıl aşılarak gidecek. Rüya projemiz var, Konaklı ile Palandöken'i birleştirme projesi. Onun hazırlıklarını da tamamlıyoruz. Bu projeyi hayata geçirirsek dünya çapında kayak merkezi oluruz. Ben de kayağı burada öğrendim, çok bilmiyordum ama Konaklı'da kayak yapınca buraya gider oldum, adeta yeni bir yer keşfettim, muhteşem bir yer. Konaklı'da 4-5 pistimiz var. 3'ü uluslararası kayak yarışmalarının yapılabileceği standartlarda. Büyükşehir Belediyemiz hem Palandöken'de hem de Konaklı'da müthiş başarılı hizmetler yürütüyor. Günlük 20 bin misafirimizi ağırlayacak telesiyej tesislerimiz var ama bizim yatak kapasitemizi artırmamız lazım. Her yıl gelip burayı keşfeden tekrar Palandöken ve Konaklı’ya geliyor."

Memiş, Palandöken'de 1 milyona yakın ağaç diktiklerini ve bunların yüzde 85'inin filizlendiğini, insanların 10-15 yıl içerisinde bütün o dağlarda ormanlar içerisinde kayak yapacaklarını söyledi.

Vali Memiş, verdikleri emeklerin karşılığını almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Artık insanlar bu sektörden memnun ki hem otellerini yeniliyor hem de yeni oteller yapıyor. (Kent merkezi ve Palandöken'deki oteller bölgesi) En az 5 bin yatak kapasitesine çıkmamız lazım. Belki daha da fazlasına çıkacağız. Bu bizim için çok önemli."

[Fotoğraf: AA]

Erzurum'da kışın 3 bini aşkın kişi turizm sektöründe istihdam ediliyor

Kent merkezi ve ilçelerinde toplam 160 konaklama tesisine sahip Erzurum'da turizm ruhsatlı 122 otel bulunuyor. Çeşitli standartlardaki 122 otelde 3922 oda, 7919 yatak kapasitesi bulunuyor.

İl genelindeki kurumların misafirhaneleri de eklendiğinde oda sayısı 4500'e, yatak sayısı ise yaklaşık 10 bine çıkan ilde, sezona göre değişen personel istihdamı sayısı sadece kışın 3 bini geçiyor.

Yeni yapılan otellerle hem oda hem istihdam sayısının artırılması hedeflenen ilde bu yıl biri 5 yıldızlı, 3'ü üç yıldızlı otel inşa edildi. 2'si kısa süre önce hizmete giren, diğer 2'si de tamamlanma aşamasında olan bu oteller dışında kentte bir otel daha yapılması planlanıyor.