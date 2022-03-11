Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor'da Admir Mehmedi sakatlandı
Fraport TAV Antalyaspor'da, geçen hafta Demir Grup Sivasspor'la yapılan maçta sakatlanan Admir Mehmedi, 2,5 ay sahalardan uzak kalacak.
Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'deki Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcu Admir Mehmedi Antalya ve İsviçre'deki kontrollerinde sol uyluk arka kas grubu ve tendonunda yaralanma belirlendi.
Tedavisine başlanan Mehmedi yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kalacak.
"Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."
Admir Mehmedi’nin sağlık durumuyla ile ilgili bilgilendirme!— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) March 11, 2022
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Etiketler: Antalyaspor Süper Lig
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