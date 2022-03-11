Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'deki Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcu Admir Mehmedi Antalya ve İsviçre'deki kontrollerinde sol uyluk arka kas grubu ve tendonunda yaralanma belirlendi.

Tedavisine başlanan Mehmedi yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kalacak.

"Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."