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Spor
TRT SPOR 05.10.2023 10:00

Newcastle United PSG'yi sahadan sildi

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. haftasında İngiliz temsilcisi Newcastle United, konuk ettiği Fransa ekibi Paris Saint-Germain'i (PSG) 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran İngiliz ekibi, grupta liderliğe yükseldi.

Newcastle United PSG'yi sahadan sildi
[Fotograf: TRT SPOR]

St James' Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Newcastle United, 17. dakikada Miguel Almiron'un kaydettiği golle 1-0 geçti.

Newcastle United, 38. dakikada PSG kalesini ablukaya aldı. Bu dakikada İngiliz temsilcisinden Dan Burn'un kafa vuruşuyla kaleye gönderdiği topu, Fransız ekibinin file bekçisi Gianluigi Donnarumma çıkardı. Yan hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrak kaldırdığı pozisyon VAR'da incelendi. VAR incelemesi sonrası topun kale çizgisini geçtiği ve pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi. Hakemin orta noktayı göstermesi ile Newcastle United, maçta farkı 2'ye çıkardı: 2-0

İngiliz ekibi, 50. dakikada Sean Longstaff ile fileleri bir kez daha havalandırdı: 3-0

Konuk PSG, 56'da Lucas Hernandez ile farkı 2'ye indirdi: 3-1

Maçın skorunu 90+1. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle Newcastle United'dan Fabian Schar belirledi: 4-1

Bu sonuçla puanını 4'e yükseltten Newcastle, F Grubu'nda liderliğe çıktı. 3 puanda kalan PSG ise 2. sıraya geriledi. 

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