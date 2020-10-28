Mesut Özil'in Arsenal'de kadro dışı kalmasının çalkantıları devam ediyor.

Ünlü New York Times gazetesi, Arsenal’de forma giyen Özil’in, 10 ayda nasıl ‘kaybolduğunu’ yazdı. İşte gazetenin haberinden bazı satır başları.

Her şey Özil'in Çin’in Sincan bölgesinde yaşayan Uygur Türkleri’ne yönelik tweet atmasıyla başladı.

Çin’in tepkisini çeken bu paylaşım sonrası Özil, ülkenin en büyük sosyal ağı Weibo’daki 6 milyon takipçisi ve 50 bin kayıtlı hayran kitlesini kaybetti.

Paylaşımından birkaç gün sonra Premier Lig’in Çin’deki yayıncıları Arsenal maçını yayınlamayı reddetti.

Londra ekibinin maçını yayınlamayı yeniden kabul ettiklerinde ise bu kez Özil’in adını söylemediler.

Arsenal kulübü, Çin sosyal medya platformundan Özil’in paylaşımının, oyuncunun kendi görüşü olduğuna dair bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Öyle ki yıldız oyuncunun "avatar"ı video oyunlarından bile kaldırıldı.

32 yaşındaki futbolcunun 20 milyon takipçisine yaptığı paylaşım sadece Arsenal için değil, İngiltere Premier Lig için de sorun oldu.

Arsenal yöneticileri, Özil’i siyasi açıklamalardan kaçınmaya çağırdı. Arsenal‘in, Çin yeni yılını kutlamak için gönderdiği ürünlerden bile ismi çıkarıldı.

Pandemi nedeniyle maaşında kesinti yapılmasını da kabul etmeyen Özil, hedefteki isim haline geldi.

Özil, Londra’yı terk etmek istememesine rağmen kulüp tarafından satış listesine kondu.

Son durumu geçen hafta netleşen Özil, Arsenal tarafından ne Premier Lig ne de Avrupa Ligi kadrosuna yazıldı.