Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA'den Timberwolves'a 250 bin dolar ceza
[Fotoğraf: Reuters]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, sezon öncesi şehir dışında hazırlık kampı düzenleyen Minnesota Timberwolves’a 250 bin dolar para cezası verdi.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre cezaya gerekçe olarak Timberwolves’un eylül ayının başında Miami kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlar gösterildi.
Lig kuralları, takımların sezon öncesi kendi şehirleri dışında antrenman yapmasına izin vermiyor.
Etiketler: NBA
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