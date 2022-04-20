NBA play-off'ları ilk turuna 3 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Heat, Hawks ile karşılaştığı ikinci maçtan da galip ayrıldı.

Play-off'lardaki kariyer sayı rekorunu kıran Jimmy Butler, 45 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansıyla Heat'in galibiyetinde öne çıktı. Tyler Herro 15, Max Strus 14 sayı kaydetti.

Hawks'ta Bogdan Bogdanovic'in 29, Trae Young'ın 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Pelicans seriyi eşitledi

New Orleans Pelicans, Batı Konferansı'nın normal sezon lideri Phoenix Suns'ı deplasmanda 125-114 mağlup ederek seriyi 1-1'e taşıdı.

Pelicans adına Brandon Ingram, 37 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle serinin ikinci maçında yıldızlaşan isim oldu. CJ McCollum 23 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle galibiyete katkı sağladı.

Üçüncü çeyrekte sakatlanarak oyuna devam edemeyen Suns'ın yıldızı Devin Booker, 31 sayı üretti. Mikal Bridges 19, Chris Paul ise 17 sayı attı.

Grizzlies durumu 1-1 yaptı

Batı Konferansı ilk tur eşleşmesinde Memphis Grizzlies, sahasında Minnesota Timberwolves'u 124-96 yenerek seriyi 1-1 yaptı.

Yedi basketbolcunun çift haneli sayıya ulaştığı Grizzlies'te Ja Morant, 23 sayı, 9 ribaunt, 10 asistle oynadı. Jaren Jackson Jr ve Desmond Bane 16'şar sayıyla mücadele etti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 20, Karl-Anthony Towns'ın 15 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.