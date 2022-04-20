Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fulham Premier Lig'e çıkan ilk takım oldu
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Championship ekibi Fulham, Preston North End'i 3-0 yenerek bitime 4 maç kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Bir maç eksiği bulunan Fulham, ligin 43. haftasında ağırladığı Preston North End'i Mitrovic'in 9 ve 41, Carvalho'nun 34. dakikadaki golleriyle yendi.
Puanını 86'ya çıkaran Fulham, 5 maçı kalan Nottingham Forest ile arasındaki farkı 16 yaptı ve geçen sezon veda ettiği Premier Lig'e geri döndü.
Fulham'ın Sırp santrforu Mitrovic, ligdeki 40. karşılaşmasında gol sayısını 40'a yükseltti.
Etiketler: İngiltere
Son Haberler
- 02:00
- 01:43
- 01:03
- 00:50
- 00:43
Sıradaki Haber
Liverpool maç fazlasıyla lider
Yükleniyor lütfen bekleyiniz