Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA'de James Harden sakatlığı nedeniyle bir ay forma giyemeyecek
[Fotograf: AA]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ın all-star oyun kurucusu James Harden, sakatlığı nedeniyle bir ay oynayamayacak.
James Harden sağ ayağındaki tendon zedelenmesi sebebiyle bir ay forma giyemeyecek.
Takımının Washington Wizards'a 121-111 yenildiği mücadelede sakatlanan 33 yaşındaki basketbolcu, 24 sayı, 10 asist, 5 ribauntla mücadele etmişti.
Ligde 2018 yılının en değerli oyuncusu seçilen Harden, bu sezon 9 maçta 22 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da görev yaptığı Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nda 4 galibiyet, 5 mağlubiyetle 8. sırada yer aldı.
Etiketler: NBA
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