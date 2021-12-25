NBA'de COVID-19 sarsıntısı sürüyor. Chicago Bulls'un başantrenörü Billy Donovan da COVID-19 protokolüne alındı.

Lakers'tan Frank Vogel, İndiana'dan Rick Carlise ve Sacremento'dan Alvin Gentry'nin ardından Billy Donovan sağlık protokollerine giren 4'üncü başantrenör oldu. Donovan'ın yokluğunda Chicago Bulls'u Chris Fleming yönetecek.

Basketbolcuların karantina süresi 6 güne indirildi

Bu arada NBA yönetimi ve NBA oyuncular sendikasının, COVID-19 testi pozitif çıkan oyuncular için karantina süresini 10 günden 6 güne düşürmek için anlaşmaya yaklaştıkları iddia edildi.

İddiaya göre, yürürlükte olan 10 günlük karantina protokolü bazı durumlarda 4 gün kısaltılacak ve böylece oyuncuların daha hızlı geri dönmesi sağlanacak.

Planlanan protokol değişikliğinin, Noel dönemi için özel ayarlanmış maçları oynayacak takımları nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

NBA yönetimi, bulaşıcı hastalık uzmanlarından ve yakın zamanda benzer protokol değişikliği yapmış olan Amerikan Futbol ligi'nden yardım almakla kalmıyor, Birleşik Krallık’ta yapılan son araştırmaları da takip ediyor.

Tüm dünya gibi NBA de Omicron varyantının etkisinde kalmış durumda. NBA komisyoneri Adam Silver, son zamanlardaki vakaların yüzde 90’ınında Omicron varyantı görüldüğünü belirtti.

NBA’de bu sezon 127’si Aralık ayında olmak üzere 141 oyuncu sağlık protokollerine girdi.