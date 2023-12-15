Puslu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.12.2023 09:47

NBA'de Clippers galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, sahasında Golden State Warriors'ı 121-113 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

NBA'de Clippers galibiyet serisini 6 maça çıkardı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Clippers, all-star yıldızı James Harden'ın 28 sayı, 15 asist, 7 ribauntluk performans sergilediği maçta Warriors'ı 8 sayı farkla mağlup etti.

Harden, NBA tarihinde 25.000 sayı barajını geçen 24. oyuncu oldu.

Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard 27 sayı, 8 ribaunt, Norman Powell 21 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Konuk takımda Klay Thompson'ın 30 sayı, 5 ribauntluk çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Stephen Curry 17, Jonathan Kuminga 15 sayı kaydetti.

Ömer Faruk, Blazers karşısında 22 dakika süre aldı

Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 122-114 yendi.

Milli basketbolcunun yaklaşık 22 dakika süre aldığı ve 4 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadığı Jazz'da Collin Sexton 27, Talen Horton-Tucker 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Blazers'ta ise Scoot Henderson 23 sayı, 10 asistle "double double" yaparken, Toumani Camara 18 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 116-107

Miami Heat-Chicago Bulls: 116-124

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 101-119

Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 124-101

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 128-123

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 114-122

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 121-113

ETİKETLER
NBA ABD
Sıradaki Haber
Voleybolda haftanın programı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
10:23
Ücretli çalışan sayısı arttı
10:19
Türkiye'de kasımda 93 bin 514 konut satıldı
10:13
Borsa güne yükselişle başladı
10:35
Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
10:10
İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir aracı roketle vurdu
Van-İran sınırında örülen güvenlik duvarında sona gelindi
Van-İran sınırında örülen güvenlik duvarında sona gelindi
FOTO FOKUS
Filistin destekçileri, Melbourne'de Zara'yı protesto etti
Filistin destekçileri, Melbourne'de Zara'yı protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ