Amerikan Basketbol Ligi NBA'de, koronavirüs salgını nedeniyle maçlar süresiz durdurulmuştu.

NBA yönetimi, sosyal medya üzerinden taraftarlar için paylaşım yaptı. Amerikan Basketbol Ligi'nin yıldızları, tedbir alınması konusunda uyarıda bulundular.

Test sonuçları pozitif çıkan Rudy Gobert, "Her şey çevrenizi korumakla başlıyor.. Keşke bu olayı daha çok ciddiye alsaydım, umarım siz alırsınız." dedi.

Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo da "Elinizi yıkayın, dezenfektan kullanın. Zor bir zamandayız ama bunu aşabiliriz. Sizi çok özledik" mesajını gönderdi.

Portland Trail Blazers'ın guardı Damian Lillard da,"Eğer kendinizi hasta hissederseniz karantinaya alın, bu salgını birlikte yenebiliriz, yakında sahada görüşmek üzere." şeklinde konuştu.