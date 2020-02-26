Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında, geçen yılın yarı finalisti Barcelona, San Paolo Stadı'nda İtalya temsilcisi Napoli'nin konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ve kontrataklarla etkili olan ev sahibi Napoli, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Piotr Zielinski'nin pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Dries Mertens, meşin yuvarlağı kalecinin uzanamayacağı köşeye göndererek 30. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede daha etkili bir oyun sergileyen Barcelona, 57. dakikada Fransız oyuncusu Antoine Griezmann'ın ağları sarsmasıyla durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Barcelona'da Arturo Vidal, 89. dakikada yaptığı faul ve ardından hakeme itirazı nedeniyle art arda 2 kez sarı kart görerek, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya çıkaran Belçikalı forvet Mertens, Napoli kariyerindeki toplam 121. golünü kaydederek, kulübün en skorer oyuncusu Slovak Marek Hamsik'i yakaladı.

Nasıl geldiler?

Şampiyonlar Ligi'nde sezona Liverpool, Genk ve Salzburg ile E Grubu'nda başlayan Napoli, 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile 12 puan topladı ve grup ikincisi olarak son 16 takım arasına kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde sezona fırtına gibi bir giriş yapan İspanyol devi Barcelona, Borussia Dortmund, Slavia Prag ve Inter'in olduğu grupta 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile 14 puanla bir üst tura yükseldi.