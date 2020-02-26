Devler Ligi son 16 turunda heyecan sürüyor. İngiliz ekibi Chelsea, mabedi Stamford Bridge’de Alman devi Bayern Münih ile karşılaştı.

Bayern Münih, zorlu İngiltere deplasmanında Gnabry (2) ve Lewandowski'nin golleriyle 3-0 galip geldi.

Karşılaşmadan öne çıkanlar

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Bayern Münih mücadelenin 51. dakikasında Gnabry'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılamada golün etkisini henüz atlatamayan Chelsea 54. dakikada kalesinde ikinci golü gördü. Bayern'de sahneye yine Gnabry çıktı ve son 16 turu ilk maçında Alman temsilcine büyük avantaj sağladı. Gnabry'nin iki golünde de asisti yapan Robert Lewandowski oldu.

Polonyalı golcü Lewandowski 76. dakikada Bayern’i 3-0 öne geçiren golü kaydetti.

Chelsea'de Marcos Alonso 83. dakikada kırmızı kart gördü. İspanyol oyuncu rövanşta forma giyemeyecek.

Mücadelenin rövanşı 18 Mart’ta Allianz Arena’da oynanacak.

Nasıl geldiler?

Şampiyonlar Ligi'nde sezona Valencia, Lille ve Ajax ile H Grubu'nda başlayan Chelsea, 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 11 puan topladı ve grup ikincisi olarak son 16 takım arasına kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde sezona fırtına gibi bir giriş yapan Alman devi Bayern Münih, Kızılyıldız, Tottenham ve Olympiakos'un olduğu grupta oynadığı tüm maçları kazandı ve 18 puanla bir üst tura yükseldi.