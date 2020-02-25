Haber Giriş: Kaynak: AA
Milli sporcu Türkiye rekoru kırdı
[Fotoğraf: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu]
Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcu Ceylin Eren, sıralama müsabakasını Türkiye rekoru kırarak tamamladı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Wroclaw kentinde dün başlayan organizasyonda ilk müsabaka, genç kızlar havalı tüfek kategorisinde gerçekleştirildi.
Milli sporcu Ceylin Eren, sıralama müsabakasında 620,3 puanla Türkiye rekoru kırdı.
Aynı kategoride yarışan milli sporculardan Elif Berfin Altun 615,7 puanla, Şule Nur Tekeli ise 612,7 puanla sıralama müsabakasını tamamladı.
Milli sporcular, takım olarak da toplam 1848 puanla Türkiye rekorunun sahibi oldu.
3 Mart'ta sona erecek Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası, yarın genç kızlar havalı tabanca müsabakasıyla devam edecek.
Etiketler: Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası milli sporcu Ceylin Eren Türkiye Rekoru Türkiye Atıcılık ve Avcılık FederasyonuSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 17:37
Sıradaki Haber
Tokyo 2020 Olimpiyatları için koronavirüs alarmı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz