13 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Gianluca Rocchi'nin düdüğüyle başlayacak dev karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak maça San Paolo Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Napoli, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter'i konuk edecek. Mücadeleye ilk maçta aldıkları 1-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacak mavi-beyazlılar, güçlü rakibini saf dışı bırakarak, adını finale yazdırmak istiyor.

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Milano ekibi karşısındaki en önemli silahı kuşkusuz, Dries Mertens olacak. Bu sezon 12 kez rakip ağları sarsan Belçikalı yıldız, Arkadiusz Milik ile birlikte takımın en golcü oyuncusu durumunda.

Eski parlak günlerine dönüş sinyalleri veren Inter ise skor dezavantajına rağmen turu geçme arzusu içerisinde.

Antonio Conte, kritik maçta en çok Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez'e güveniyor. Bu sezon toplamda 39 gol atan ikili, lacivert-siyahlıların yükselişinde de büyük pay sahibi oldu..

İki takım turnuvada, son 16 turundan itibaren mücadele etmeye başlamıştı. Yarı finale gelene kadar Napoli, Perugia ve Lazio'yu, Inter de Cagliari ve Fiorentina'yı saf dışı bırakmıştı.