Nantes Kulübü, Chirivella ile Liverpool'daki kontratının biteceği temmuz başından itibaren geçerli olmak üzere 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yedi yıldır Liverpool'da bulunan 23 yaşındaki Chirivella, A takımda 11 maçta forma şansı bulabildi.