Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetti.

Çıktığı 6 maçta üç galibiyet ve üç beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, grubu 12 puanla namağlup lider tamamladı.

Öte yandan Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Lyon, Monaco ve Eintracht Frankfurt ile yenilmeyen 4 takımdan biri oldu. Sarı kırmızılı ekip ayrıca Avrupa Ligi’nde deplasmanda gol yemeyen tek takım unvanını da elinde tuttu.

İtalyan ekibi ise iki galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi sonucunda elde ettiği 9 puanla ikinci sırada yer aldı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray doğrudan son 16 turuna yükseldi

Galatasaray, rakibi karşısında bir puan alarak grubu birinci bitirdi ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacan Galatasaray, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

İkinci olan Lazio ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-offta mücadele edecek.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

42. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Van Aanholt’un sağdan kullandığı köşe atışında top doğrudan Lazio kalesine giderken, Zaccagni ve kaleci Strakosha topu gol çizgisinden uzaklaştırdı.

44. dakikada gelişen Lazio atağında, Zaccagni’nin ceza sahası içinde soldan penaltı noktasına ortaladığı topa Immobile vuruş yaptı. Top az farkla üsten dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

56. dakikada Lazio'da Basic'in 25 metreden çektiği şut az farkla auta çıktı.

86. dakikada Felipe Anderson, topu ceza yayındaki Luis Alberto’ya çıkardı. İspanyol oyuncunun çektiği şutta top, kalenin sağından az farkla dışarı gitti.

90+3. dakikada Lazio ceza sahası içindeki karambolde Emre Kılınç vuruşunda gole yaklaştı ama topu ağlara gönderemedi.

Karşılaşma boyunca eşitlik bozulmadı ve Lazio ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste Roberto Alonso Fernandez (İspanya)

Lazio: Strakosha, Hysaj (Dk. 63 Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (Dk. 73 Cataldi), Basic (Dk. 73. Luis Alberto), Pedro (Dk. 63 Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli (Dk. 63 Morutan), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 88 Luyindama), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Mustafa Muhammed), Babel (Dk. 63 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 69 Ömer Bayram)

Sarı kartlar: Dk. 11 Luiz Felipe (Lazio), Dk. 17 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 77 Ömer Bayram, Dk. 84 Emre Kılınç (Galatasaray)