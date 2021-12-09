Teknik Direktör Fatih Terim, Spor Toto Süper Ligi'nin 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Altay maçının kadrosuna göre, Lazio maçında ilk 11’de değişikliğe gitti.

Terim, Lazio karşısında Mustafa Muhammed'in yerine Diagne'ye, Halil Dervişoğlu yerine de Babel'e ilk 11'de yer verdi.

Bu arada, yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak olan Arda Turan, İtalya’ya getirilmesine karşın kadroya adı yazılmadı.

Ev sahibi Lazio'da İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ise Serie A'nın 16. haftasında deplasmanda 3-1 yendikleri Sampdoria maçının kadrosuna göre, Galatasaray maçının ilk 11’inde sadece bir oyuncuyu değiştirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, Cataldi'nin yerine bu müsabakada, orta sahanın ortasında Lucas Leiva'ya forma şansı verdi.

Yaklaşık 20 bin futbolsever maçı tribünden izledi

Maçtan önce Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, sarı-kırmızılıların yedek kulübesinin önüne gelerek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e başarılar diledi. İki teknik adam bir süre sohbet etti.

Sarri’den sonra Lazio'da yedekler arasında yer alan bir dönem Türkiye’de de top koşturan Vedat Muric'in de Teknik Direktör Terim'in yanına gelerek selam verdiği görüldü.

Karşılaşma öncesinde takımlar sahaya çıkmadan önce Olimpiyat Stadı'nda müzik eşliğinde stat ışıklarıyla şov yapıldı.

Karşılaşmayı Lazio Kulübü Başkanı Claudio Lotito ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas da tribünden izledi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da maçı tribünden takip etti.

Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi soğuk havaya rağmen 20 bin civarında futbolsever tribünden izledi. Laziolu taraftarlar, maça ilgi gösterdi.

UEFA'nın, 30 Eylül'de Olimpik Marsilya-Galatasaray maçındaki tribün olayları nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarları 2 deplasman maçından men etmesi sebebiyle bu karşılaşmada Galatasaraylı taraftarların yer alması gereken deplasman tribünü boş kaldı. Buna karşın, karşılaşmaya giren az sayıda sarı-kırmızılı taraftarın tribünlerde olduğu görüldü.