Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 21:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jay Jay Okocha yeniden Kadıköy'de
Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Jay Jay Okocha, Kadıköy’e yıllar sonra ayak bastı. Efsane futbolcuya Mesut Özil tarafından 10 numaralı forma hediye edildi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe 6. ve son haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırladı.
Maç öncesinde sarı-lacivertlilerin efsane futbolcularından Jay Jay Okocha'ya Mesut Özil tarafından 10 numaralı forma hediye edildi.
Formayı alan Okocha taraftarları selamlarken, tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.
Etiketler: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi
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