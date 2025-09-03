Açık 20.5ºC Ankara
Spor
DHA 03.09.2025 23:32

Namağlup 12 Dev Adam, EUROBASKET 2025'te son 16'da

EUROBASKET 2025 A Grubu son maçında Sırbistan'ı 95-90 mağlup ederek 5'te 5 yapan 12 Dev Adam, grubunu namağlup lider tamamladı.

Letonya’nın başkenti Riga’daki Xiaomi Arena’da oynanan mücadeleye Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün ilk 5’iyle çıkan Milliler, ilk çeyreği 19-18 önde geçti. İkinci çeyrekte etkili bir oyun sergilemesine rağmen devre arasına 46-49 geride giren ay-yıldızlılarda, Shane Larkin’in üst üste bulduğu üçlükler dikkat çekti. Larkin, bitime 6 dakika kala Aleksa Avramovic’in savunmasına rağmen potaya sırtı dönükken kaydettiği üç sayıyla aldı.

Üçüncü periyodun son bölümünde hücumda daha doğru tercihler yapan 12 Dev Adam, bu bölümü 74-73 üstünlükle tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte Ergin Ataman’ın öğrencileri parkeden 95-90 galip ayrıldı.

Bu arada dev maçın en skorer ismi 28 sayı atan Alperen Şengün oldu. Milli oyuncu, 13 ribaund ve 8 de asist yaptı.

Son 16'da rakip İsveç

A Milli Takım, grup aşamasında ev sahibi Letonya’yı 93-73, Çekya’yı 92-78 ve Portekiz’i 95-54 mağlup ederek son 16 turunu garantilemişti. 4’üncü maçta Estonya’yı 84-64 yenen ay-yıldızlılar, Sırbistan galibiyetiyle 5’te 5 yaparak lider olarak son 16’ya yükseldi.

Bu sonuçla Millilerin son 16 turundaki rakibi, B Grubu’nu 4’üncü sırada tamamlayan İsveç oldu. Karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

B Grubu maçlarını Tampere’de oynayan İsveç, Almanya, Finlandiya, Litvanya ve Karadağ’a kaybederken, tek galibiyetini Büyük Britanya karşısında aldı. Son hafta Büyük Britanya’nın Karadağ’ı sürpriz şekilde mağlup etmesiyle üçlü averaj avantajını kullanan İsveç, 4’üncü sırayı elde ederek tarihinde ilk kez son 16’ya yükseldi.

Erdoğan'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da galibiyetin ardından NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kalan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. 12 Dev Adam'a son 16'da ve inşallah final yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

