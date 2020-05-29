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Nadir Çiftçi'den Gençlerbirliği'ne kötü haber
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin hücum oyuncusu Nadir Çiftçi, sakatlığından dolayı 6 hafta forma giyemeyecek.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Nadir Çiftçi'nin gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında gerilme ve buna bağlı ödem tespit edildiği bildirildi. 28 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Açıklamada, "Nadir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına yeniden kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
Etiketler: gençlerbirliği Nadir Çiftçi sakatlandıSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 19:03
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