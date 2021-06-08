Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mustafa Er 3 yıl daha Bursaspor'da
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yola teknik direktör Mustafa Er ile devam etti. Bursaspor, Er ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen sezon takımın başında bulunan Er ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Er'in yardımcılıklarına Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan ve Emre Oğuz getirildi.
Etiketler: Bursa TFF TFF 1. Lig
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