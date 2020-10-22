Memleketi Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, önemli açıklamalarda bulundu.

"Koca Yusuf'un mezarı oradaysa ülkemize getirmeyi düşünüyoruz"

Aydın, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen efsane güreşçi Koca Yusuf'un cenazesinin Portekiz'de bir kilise bahçesinde olduğu iddiasına yönelik açıklama yaptı.

"Koca Yusuf'un mezarının Azor adalarında bir kilisede olduğu iddiasında bulundular.Bu anlamda biz hemen bir komisyon kurduk ve pazartesi günü toplantımızı yapacağız. Eğer yapacağımız araştırmalar neticesinde gerçekten Koca Yusuf'un mezarı oradaysa, doğruysa onun cenazesini ülkemize getirmeyi düşünüyoruz."

Milli Takım kamplarının devam ettiğini de ifade eden Başkan Aydın, Olimpiyat Oyunlarında hedeflerinin büyük olduğunu dile getirerek, "İnşallah Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bey'in önderliğinde 2021 Tokyo Olimpiyatlarında da yeniden tarih yazacağımızı, büyük başarıya imza atacağımıza inanıyoruz."

"Bu 100 yıllık bir projeydi"

Aydın, Güreş Federasyonu'nun kendisine ait bir merkeze taşınacağı müjdesini de verdi.

"Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu serbest milli takımımızı ziyaret etti. Orda güreşe yeni bir tesisi kazandıracaklarının müjdesini verdi. Bu 100 yıllık bir projeydi. Bu zamana kadar olması gereken bir tesisti. Gecikmeli de olsa böyle bir tesise kavuşmanın çok büyük mutluluğunu yaşıyoruz."