Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un, zorlu mücadeleye Göztepe maçının 11'inde iki değişiklik yaparak çıkmayı düşündüğü ifade edildi.

Cezası sebebiyle İzmir deplasmanında oynamayan Mauricio Lemos'a, Marcel Tisserand ile savunmanın ortasında görev vermeyi planlayan Bulut, Serdar Aziz'i kulübeye çekecek.

Tedbir amaçlı İzmir'e götürülmeyen Gökhan Gönül, takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı tamamen düzelen tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında takımındaki yerini alacak.

Geçtiğimiz hafta Gökhan Gönül'ün yerine oynayan Nazım Sangare ise bu hafta yedek kulübesinde bekleyecek.

Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçına kadar Ferdi Kadıoğlu ve Nabil Dirar'ın da hazır duruma geleceği öğrenildi.

Teknik heyetin, Diego Perotti konusunda ise aceleci davranmayacağı belirtildi. Arjantinli oyuncunun, Fraport TAV Antalyaspor maçının kadrosuna alınması bekleniyor.

Tecrübeli oyuncunun milli maçlar için verilecek aranın ardından ilk 11'de oynaması bekleniyor.