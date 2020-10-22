Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla çıkışa çekmek istiyor.

Son 3 maçta kaybedilen 8 puanın ardından ikinci başkan Abdurrahim Albayrak takıma moral vermek için Florya’ya gitti.

Albayrak, antrenmanı teknik direktör Fatih Terim ile birlikte takip etti. Terim ve Albayrak’ın antrenmandan sonra takımın son durumunu değerlendirdiği öğrenildi.

Yapılan görüşmede, Erzurum deplasmanında kötü gidişe dur denileceği ve son haftalardaki olumsuz futbolun ortadan kalkacağı görüşü ortaya çıktı.

Abdurrahim Albayrak’ın oyuncuların ve teknik heyetin motivasyonunu yükseltmek için daha yoğun mesai harcayacağı gelen haberler arasında.

Bu arada Galatasaray, deplasman karnesini değiştirmek istiyor. Son 8 dış saha maçından 1 galibiyet çıkaran sarı kırmızılılar, Erzurum'dan kayıpsız dönmeyi amaçlıyor.

Galatasaray, son deplasman galibiyetini bu sezonun ikinci haftasında Medipol Başakşehir’i 2-0 yenerek aldı.

Öte yandan ağrıları bulunan Omar Elabdelloui’nin tedavisi sürüyor. Elabdelloui'nin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında oynayıp oynamayacağı maç günü netlik kazanacak.