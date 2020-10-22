Beşiktaş’ta, Yukatel Denizlispor maçı öncesi sakatlığı bulunan oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, zorlu deplasmanda bazı oyuncuların yerlerini değiştirmeyi planladığı belirtiliyor.

Siyah beyazlılar; Hasic, Atakan, N’Koudou ve Mensah’tan bu maçta yararlanamayacak.

Licester City'den transfer olduğunda hafif sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal’ın ise 45 dakika oynayacak durumda olduğu öğrenildi. Cezayirli oyuncu, 22 günlük arada hem tedavi oldu hem de özel çalışmalarla açığını kapatmaya çalıştı.

Kadrodaki eksikler nedeniyle Aboubakar’ı sol kanatta, Larin’i de ileri uçta deneyen Sergen Yalçın, son kararını maç günü verecek.

Orta sahada ise Atiba, Dorukhan, Josef de Souza ve Adem Ljajic’i düşünen deneyimli çalıştırıcının, Ljajic’in durumuna göre Oğuzhan’a da 11’de görev verebileceği belirtiliyor.

Savunmada ise Vida’nın yeniden 11’e dönmesi bekleniyor. Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçında yedek kulübesinde oturan Hırvat oyuncunun partnerinin ise Welinton olacağı ifade edildi.