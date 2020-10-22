1 yıl önce Beşiktaş’ta başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, geçirdiği 365 günü Posta Gazetesi'ne anlattı

Görevi devraldıklarında beklediklerinden daha vahim bir tablo ile karşılaştıklarına dikkat çeken Çebi, "Lambaları yanmayan karanlık odalar, CEO’su ortalarda görünmeyen, hiçbir evrakın bulunmadığı boş dolaplar ve bir de sekreteri olan bir kulüple karşılaştık" ifadelerini kullandı.

Başkanlığının ilk günlerinde borçlar ve sözleşmelerden doğan rakamlar yüzünden sabaha kadar uyuyamadığını dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Abdullah Avcı ilk meselemiz oldu. Takım iyi gitmiyordu, yolları ayırdık. Sergen Hoca ile ligi 3'üncü sırada bitirdik" şeklinde konuştu.

Vincent Aboubakar ile yapılan sözleşmenin ilginç olduğunu belirten Çebi, "Maç başı 20 bin avro ödeyecek, dizindeki sakatlık nüksederse 40 bin avro ceza yazacağımızı söyledik. Şaşırdı, itiraz etti ama sonunda kabul etti. Çocuk enteresan biri, kuantum fiziği okumuş" dedi.

Ljajic’in düşük performansından memnun olmadığını dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Toparlanması lazım. İyi yaşamadığı kulağıma geliyor. Düzelmezse kendisi bilir. Ocak ayında bir transfer daha yapacağız." cümlelerini kullandı.

Son olarak UEFA’yla borçsuzluk kağıtlarını ertelemek için görüştüklerini de anlatan Çebi, "Her 3 ayda bir verdiğimiz temiz kağıtlarının 6 ay ertelenmesini istedik, olmadı. Tribünde seyirci yok, kombine yok. Kimse ne yiyorsun, ne içiyorsun demiyor. Futbolcu ödemeleri için UEFA ve TFF’ye yazdığımız yazılara ne yazık ki olumlu cevap alamadık" şeklinde konuştu.