Vedat Muriç kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor.

25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’deki başarısını milli takımda da sürdürüyor.

Sarı lacivertlilerde çıktığı 7 maçta 3 gol 1 asistle oynayan Kosovalı oyuncu, Milli forma altında da izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

1.94’lük santrfor, Kosova milli takımıyla çıktığı son 4 karşılaşmada da gol attı.

Vedat Muriç bu maçlarda yaptığı 2 asistle de becerisinin sadece gol atmakla sınırlı olmadığını gösterdi.

Vedat’ın özellikle deplasmanda 5-3 kaybettikleri İngiltere maçında attığı gol ve yaptığı 2 asist İngilizleri büyüledi.

Başarılı futbolcunun bu performansı kendisini transfer listesine alan kulüplerin sayısını arttırdı.

Dev kulüpleri Karadağ- Kosova maçına temsilci gönderdi

Vedat’ı daha yakından takip etmek isteyen Avrupa’nın dev kulüpleri Karadağ- Kosova maçına temsilci gönderdi.

Kosovalı oyuncuyu, Karadağ maçında Atletico Madrid, Lazio ve Tottenham başta olmak üzere çok sayıda kulübün izlediği iddia edildi.

Vedat Muriç, Karadağ karşısında Priştina’ya gelen gözlemcileri etkileyecek performans sergiledi.

Kosovalı oyuncu 2-0 kazanılan maçta takımının ikinci golünü attı.

90 dakika sahada kalan Vedat Muriç 50 kez topla buluştu.

14 ikili mücadeleden galip ayrılan başarılı oyuncu 8 hava topu kazandı.

Vedat'ın 8 şutunun dördü Karadağ kalesinde tehlike yarattı.

Vedat Muriç bu performansıyla sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da uzun süre gazete sayfalarını süslemeye devam edeceğinin sinyalini verdi.

Kaynak: TRT SPOR