Spor
Murat Sancak yeniden 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı oldu19 Eylül 2019 Perşembe 13:21 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 13:24
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yeniden 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin başkanlığına seçildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Murat Sancak'ın genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçildiği belirtildi.
Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Murat Sancak ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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